Para los poco entendidos en el mundo del animé, Ghost in The Shell forma parte de una generación dorada de la animación japonesa. No solo por su calidad en la animación, sino por la manera en la que aborda temas filosóficos como la constitución del ser humano. Ghost in The Shell explora los límites del hombre sobre lo herméticamente digital, además realiza una relectura del alma inspirada en el ser y en la tecnología. El autor también advierte sobre los límites de la inteligencia artificial.