¿Qué hacer el ‘finde’ y en Semana Santa? Festival para perros, manga y música de bandas lo esperan

Si no tiene planes para salir de viaje durante este fin de semana o en la Semana Santa, le tenemos algunas opciones muy interesantes para disfrutar de los días libres en compañía de su familia, sus amigos y hasta sus mascotas.

Primero vamos con el fin de semana del 1.° y 2 de abril.

Manga Fest Copiado!

Los fiebres del manga, del animé y del cosplay tienen una cita en el Manga Fest 2023, que se realizará en el Estadio Nacional el 1.° y 2 de abril.

Entre las actividades de dicho evento destacan los conciertos de The Covers Duo, grupo que interpretará canciones de distintos animé. Además, la actriz de doblaje Georgina Sánchez -reconocida por ser la voz de personajes como Kikyo en Inuyasha, Asuka Langley en Evangelion, Nami en One Piece y Annie Leonhart en Attack on Titan- estará firmando autógrafos y tomándose fotos con sus seguidores.

La Banda de Conciertos de San José ha estado ensayando de manera intensa su repertorio de música sacra para Semana Santa. (Cortesía MCJ)

Ambos días, las puertas del estadio abrirán a partir de las 10 a. m. y las actividades se extenderán hasta las 6 p. m. Las entradas valen ¢7.000 (más cargos por servicio) y están a la venta en el sitio Smarticket.net y en la boletería del estadio los días del festival. Los cosplayers ingresan gratis.

Doggo Fest Copiado!

El fin de semana Avenida Escazú tendrá su Doggo Fest, sí, un festival de perros. Será el sábado y domingo de 11 a. m. a 7 p. m.

Las mascotas y sus dueños podrán ingresar gratis, pero se debe de reservar espacio por medio del sitio nunucr.com.

En el festival habrá actividades para las mascotas, venta de alimentos, postres y juguetes. Para los dueños se venderá comidas, bebidas y se darán charlas nutricionales, de entrenamiento y un espectáculo de comando.

Desfile con la banda de Zarcero Copiado!

Este domingo 2 de abril la Banda Municipal de Zarcero recibirá su acreditación como invitada al legendario Desfile de las Rosas 2024, que se realizará en Pasadena, California. Para celebrarlo con la comunidad, vaya a Zarcero y disfrute de un desfile con concierto incluido.

La Banda Municipal de Zarcero volverá a brillar en el Desfile de las Rosas, en Estados Unidos. Foto: Archivo.

El desfile sale del parque de la localidad a las 9:40 a. m. y se dirigirá al campo ferial donde será el acto oficial.

Durante la actividad, a ritmo de tambito, la banda ofrecerá el espectáculo Somos Costa Rica. Además se ejecutará un mosaico de arreglos musicales que presentaron en el Desfile de las Rosas 2020, entre otras sorpresas más.

Orquesta Sinfónica Nacional Copiado!

Con la directora invitada Sharon Lavely y el pianista Manuel Matarrita, la Orquesta Sinfónica Nacional presentará su segundo concierto oficial. El espectáculo será el domingo 2 de abril, a las 10:30 a. m., en el Teatro Nacional, en San José.

Las entradas van de los ¢7.200 a los ¢24.000, según la localidad. Se aplicará un 40% de descuento para adultos mayores y estudiantes con carné. Están a la venta en la web www.teatronacional.go.cr.

El repertorio contará con obras como Adagio para cuerdas, de Samuel Barber; Danzas sinfónicas op. 45, de Sergei Rachmaninoff; y Concierto en fa, de George Gershwin.

Ahora les presentamos algunas propuestas para la Semana Santa:

Visita a los zoológicos Copiado!

El Centro de Conservación Santa Ana, así como el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar, estarán abiertos durante toda la Semana Mayor, excepto el viernes.

En estos lugares se puede disfrutar en familia y con amigos de un día muy especial aprendiendo sobre la flora y la fauna costarricense.

El horario de atención es de 9 a. m. a 4:30 p. m. Las entradas valen ¢3.150 (niños entre 3 y 12 años y adultos mayores), ¢4.500 (mayores de 12). Niños menores de 3 años entran gratis.

Los perros tendrán un fin de semana lleno de actividades especiales para ellos y sus familias en el Doggo Fest. (Rafael Pacheco Granados)

Conciertos de música sacra Copiado!

Diferentes bandas musicales, adscritas al Ministerio de Cultura, ofrecerán conciertos especiales en el marco de la celebración de la Semana Santa. Estos ensambles ejecutarán obras como La Pasión de Cristo, del compositor español Ferrer Ferrán; Duelo de la Patria, de Rafael Chaves Torres; Los muros de Jerusalén, de Gordiano Morales; o Marcha Fúnebre, de Frédéric Chopin.

Los recitales, que son gratuitos, estarán a cargo de las Bandas de Conciertos San José, Heredia, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste, Cartago y Limón. A continuación le mostramos la agenda:

Cartago:

Viernes 31 de marzo, 6:30 p.m.: Anfiteatro Municipal de Cartago. Reservaciones en la página: http://reglinea.muni-carta.go.cr/

San José:

Sábado 1.° de abril, 7 p. m.: Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, Rohrmoser.

Lunes 3 de abril, 7 p. m.: Iglesia San Juan Bautista, Tibás.

Martes 4 de abril, 7 p. m.: Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas, Alajuelita.

Alajuela:

Jueves 6 de abril, 8:30 p. m.: Procesión del Prendimiento. Salida de la Catedral de Alajuela hacia la Parroquia de San Gerardo (La Agonía).

Viernes 7 de abril, 10 a. m.: Procesión del Santo Vía Crucis. Salida del parque Juan Santamaría a la Catedral de Alajuela.

Viernes 7 de abril, 5 p. m.: Procesión del Santo Entierro por las principales calles de la ciudad de Alajuela. Salida e ingreso: Catedral de Alajuela.

Domingo 9 de abril, 5 p. m.: Procesión de Cristo Resucitado. Salida de la parroquia de San Gerardo (Agonía) hacia la Catedral de Alajuela.

Heredia:

Domingo 2 de abril, 10 a. m.: Procesión del Domingo de Ramos, por las calles centrales de Heredia.

Viernes 7 de abril, 10 a. m.: Procesión del Encuentro, por las calles centrales de Heredia.

Viernes 7 de abril, 5 p. m.: Procesión del Santo Sepulcro, por las calles centrales de Heredia.

Domingo 10 de abril, 9 a. m.: Procesión del Resucitado, por las calles centrales de Heredia.

Limón:

Domingo 2 de abril, 6 p. m.: Concierto Especial de Semana Mayor, Parroquia Inmaculada Concepción de María, Guácimo.

Lunes 3 de abril, 7 p. m.: Concierto Especial de Semana Mayor, Iglesia Central Asamblea de Dios, Limón.

Martes 4 de abril, 7 p.m.: Concierto Especial de Semana Mayor, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Guápiles, Pococí.

Guanacaste:

Domingo 2 de abril, 9 a. m.: Misa y procesión de Ramos, Parque Central de Tilarán, Guanacaste.

Miércoles 5 de abril, 7 p. m.: Concierto de música sacra, Templo Colonial de Nicoya.

Jueves 6 de abril, 6 p. m.: Procesión del Silencio, cantón central de Tilarán, Guanacaste.

Viernes 7 de abril, 5:30 p. m.: Procesión del Santo Entierro, cantón central de Tilarán, Guanacaste.

Domingo 9 de abril, 5 p.m.: Procesión del Resucitado, cantón central de Tilarán, Guanacaste.

Puntarenas