Piqué lanza ‘dardo’ por separación de Shakira: ‘no es como la gente lo percibe’

Gerard Piqué se cansó. El exfutbolista del Barcelona, tendencia cada semana por cuenta de los detalles que aparecen sobre su separación de Shakira, habló sin pelos en la lengua durante su más reciente entrevista con el prestigioso diario ‘El País’, de España.

En medio de rumores por cuenta de una supuesta boda con su nueva pareja, la joven catalana Clara Chía Martí, el campeón del mundo en 2010 optó por hablar de su situación actual. Y lo hizo de manera tajante, pues asegura que no es como la gente piensa ni como los medios lo han contando.

En la conversación en mención, Piqué no ocultó su orgullo por el éxito de la King’s League, el proyecto con el que está revolucionando el consumo del deporte en los tiempos actuales.

Asimismo, compartió su postura sobre el caso Negreira, que afecta al Barcelona antes del clásico contra el Real Madrid, y dio declaraciones sobre sus negocios con la empresa Kosmos.

Aun así, el mayor eco lo cobró el fragmento en el que habló sobre su separación de Shakira. En primera parte, ratificó el “dardo” que lanzó hace unos días en la radio catalana.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo ante la primera pregunta sobre el “adiós” de la cantante colombiana.

Sobre el punto de sus hijos, ante tanta exposición mediática, reafirmó: “Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

Luego, interrogado por su estado actual, el exdefensor se dejó llevar y manifestó que, a su juicio, la situación no es como la gente piensa ni los medios cuentan.

”No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero”, declaró.

”Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta (dinero) en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa”, añadió.

Al final, a modo de conclusión, lanzó: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

