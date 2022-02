Paul Ulloa, director de ‘Noticias Monumental’: ‘pasar de la televisión a la radio no es un bajonazo’

A Paul Ulloa no lo desvela el protagonismo, él se interesa más bien por la pasión y la entrega para que el trabajo salga bien. Por 22 años fue rostro de las noticias en Repretel. En los últimos tiempos fungió como gerente de NC Once y desde el 1.° de diciembre asumió la dirección de Noticias Monumental. Hoy, a sus 47 años (los celebra el 15 de febrero), siente que es el momento ideal para asumir nuevos retos.

Ulloa, quien siempre se ha mostrado como un figura seria y comprometida con la labor periodística, bromea cuando dice que “se hizo más famoso” recientemente por varios videos que circularon en TikTok. En el marco de la primera ronda de campaña electoral, el comunicador realizó en Monumental (93.5 FM) sus ya posicionados y esperados debates provinciales y nacionales; y fue justo en ese espacio donde se originaron los muy populares clips.

Ulloa se integró al equipo apenas dos días antes del primer debate y, por las respuestas que dieron los diferentes candidatos, empezaron a circular videos en los que él aparecía. Ahora es más que sabido que Ulloa es ficha de la radio.

. En diciembre del 2021, tras trabajar 22 años en televisión, Paul Ulloa asumió la dirección de 'Noticias Monumental'. Foto: Cortesía

Si bien el periodista siempre ha preferido el perfil bajo, se ha mantenido atento y gustoso saludando a quienes se le acercan en la calle o lo llegaban a buscar a Repretel. Hoy, sin embargo, su voz se escucha más de lo que se ve su rostro y para él eso está bien.

Paul Ulloa se unió como director de Noticias Monumental hace poco, sin embargo, esa emisora no es ajena para él. Entre 1995 y 1998 él fue reportero y posteriormente coordinador de la edición matutina del noticiero, el cual ve como una escuela. Para quien estuvo desde el 99 y hasta finales del 2021 en televisión, pasarse a la radio significa un reencuentro con un primer amor.

“Monumental fue un tremendo aprendizaje. Entré en un tiempo donde empezó a darse un cambio generacional. Recuerdo haber llegado a la plaza de Grettel Tinoco. Aquella vez gente con mucho tiempo en la radio buscó nuevos rumbos. El director era Ramón Alfonso Soto. Él metió a figuras jóvenes como María Jara y Karen Dondi, quienes inyectaron de sangre joven esa radio”, recuerda Ulloa.

Hoy, justamente, dirige una redacción joven “que ya venía aceitada”, en la que destaca el profesionalismo y la mística, la misma a la que quiere irse integrando “poquito a poco”.

De aquellos años en Monumental, cuando la emisora estaba en San José centro, cada fin de semana Paul Ulloa y sus compañeros tenían “un twitter” rudimentario. En las afueras de la radio había unas pizarras en las que ellos colocaban la noticia usando letras acrílicas. Quien pasaba por la Avenida Central se informaba con solo echar un vistazo. Hoy el periodista se une a una radio bastante digitalizada.

“No es un bajonazo”

“Interesante”, con esa palabra Paul Ulloa define la intensa experiencia de los últimos dos meses, en los que salió de su día a día en la televisión para adentrarse en la radio, un mundo que si bien no es nuevo, está muy cambiado.

“Ha sido un cambio interesante. En televisión estamos más amarrados a un guion, todo va más guionado. La radio te permite ser más espontáneo y dar más de tu opinión. Ha sido interesante empezar con ese ejercicio. Me he hecho la idea de que todos los días aprendo algo. La radio no es la misma que hace 25 años. Ahora tenés que ser más empático; antes se resaltaban las voces que leían y locutaban con perfección, ahora la voz es más empática y cercana. Eso hay que ejercitarlo, es parte de lo que he ido aprendiendo”, comenta.

–¿Cómo tomó pasar de la televisión a la radio?

–Contrario a lo que la gente cree, que estar en televisión es un juego de egos, podrían pensar que pasar de la televisión a la radio es como un bajonazo para uno y vieras que no; yo lo sentí como un reto.

“Lo vi como una gran oportunidad que me ofrecía la empresa para salir de mi zona de confort y venir a otro reto interesante. Lo vi como un avance y una gran oportunidad para hacer otra cosa que no venía haciendo hace 22 años y que más bien me puede ayudar a tener un aprendizaje más integral en muchos factores”.

. Paul Ulloa junto con el equipo de Noticias Monumental, a quienes describe como el corazón del medio que dirige. Foto: Cortesía

Además, parte del cambio incluyó una modificación en la rutina de Paul Ulloa: ahora el periodista es más mañanero que nocturno. Reconoce que vivir esta etapa es un aprendizaje continúo. Escucha y valora el trabajo de sus compañeros y destaca el trabajo de Febe Cruz -jefa de información de Noticias Monumental-, con quien durante los debates provinciales se dividió la moderación de cada programa.

“Estoy viendo los formatos y pensando en cosas nuevas que se puedan hacer. Encontrarán en mí alguien que siempre trata de dar un punto responsable de periodismo de altura, tanto en mi opinión como en la parte informativa. También quiero inspirar a un equipo que está bien desarrollado, guiarles y dar lo mejor de mí. Un ejemplo fue la campaña electoral, cuando llegué ya estaban montadas muchas cosas. Lo que hice fue aportar mi granito de arena en lo que conozco. Eso es lo que trataré siempre: buscar portar algo más, algo que llame la atención desde mi punto de vista. La radio tiene la ventaja del cambio constante”, dice Ulloa con respecto a lo que quiere sumar con su llegada.

A Paul Ulloa nunca le ha interesado figurar, para él su trabajo de más de 20 años habla por sí solo, por lo que no le gusta ser la noticia, sino quien la comunica. Así lo aprendió e interiorizó.

“Hay gente que tiene más facilidad de salir en cámaras, al aire. Mi fortaleza es estar detrás. Le he huido a escándalos. Sí voy a actividades o eventos a los que me invitan, pero no me gusta ser foco de atención”, comenta.

Mantenerse en este medio se debe, dice, a su dedicación y en ocasiones al sacrificio familiar. Siempre se ha esforzado porque el trabajo resulte bien y cuenta que ha tenido la disposición para hacer lo que se requiera más allá de su imagen o posición. Ejemplifica sus palabras con acciones como llevarle un vaso de agua a un invitado o, incluso, hacer recorrido por las instalaciones de algún lugar, labores que algunas veces otras personas delegan a alguien más.

“El trabajo no denigra cuando es honrado. Hay que ayudar al equipo a conseguir un objetivo. Me he topado con gente que dice que no lleva un vaso de agua a un invitado porque para eso hay gente y puede ser, pero a veces esas personas están ocupadas.

“Tengo cables conectados a la Tierra para que me bajen por si se me van los humos a la cabeza. Nunca hay que decir nunca”.

. Paul Ulloa junto a su esposa Errolyn Montero y los hijos de ambos: los gemelos Andrés y Ariana. Foto: Cortesía

Paul, la persona

Paul Ulloa es un profesional entregado, asimismo lo es como esposo, padre e hijo. Está casado con Errolyn Montero, periodista que trabaja en el Registro Nacional. Ellos son papás de Ariana y Andrés, sus gemelos de 18 años.

“Mantengo mi entorno familiar cercano con mis padres, vivimos a la par. Soy familiar, casero, salgo si voy con mi familia. Me gusta leer, la televisión, hacer trabajos manuales y dedicar el tiempo libre a mi familia”, cuenta.

Durante la primera ronda de la campaña electoral, Paul Ulloa no llegó solo a la radio: a él lo acompañó su hijo Andrés, quien inspirado por sus papás está estudiando periodismo. Su hermana Ariana cursa ingeniería industrial.

“Andrés ha querido seguir esta carrera. A él le gustó ese mundo. No le voy a quitar la idea. Tendrá retos distintos, igual que Ariana.

“Andrés nos está colaborando por un tiempito por la campaña electoral. Estamos valorando qué va a pasar, a ver si se puede quedar de aquí a las elecciones de abril. La idea también es que vaya viendo el trabajo en los medios y lo duro que es encontrar trabajo fijo. Es importante que se vaya familiarizando con un ambiente que es muy exigente”, confía.