Norval Calvo pide oraciones para su padre hospitalizado: ‘creo en los milagros’

El popular imitador, humorista y director de Pelando el ojo, Norval Calvo, hizo una breve intervención antes de comenzar su programa del jueves 27 de abril para pedir una oración por su padre, Omar Calvo, quien está internado desde hace varios días en el Hospital México.

La figura de radio y televisión aprovechó el espacio y dijo apelar a sus oyentes porque cree en Dios y en el poder de la oración, que en este momento su padre necesita más que nunca.

“Les quiero solicitar respetuosamente y de manera muy humilde que pidan por la salud de mi papá, puede ser ahí donde se encuentren, mientras oren o recen, recuerden pedir por la salud de mi papá, solo Dios y el poder de la oración de todos es quien puede actuar con sus milagros y darnos ese respiro de esperanza y fe en este momento tan difícil para mí y para mi familia”, dijo el locutor.

Según Calvo, estos días no ha sido fácil sentarse frente a la cámara y el micrófono para entretener a su público, pues su padre, “muy orgulloso”, enciende la radio todos los días a las 5 p. m. para escucharlo.

“No me atrevía a hacer esto que hoy les estoy pidiendo para elevar una oracioncita a cualquier hora del día”, comentó Calvo, para luego ofrecer disculpas por tratar un tema “tan personal en un programa de humor”.

Sin ahondar en detalles y con la voz quebrada por la emoción, el humorista concluyó su mensaje con un contundente: “Porque creo en Dios, porque creo en el poder de la oración y porque creo en los milagros, Jesús de la misericordia, yo confío en ti”.

Una vez iniciado el programa, varios radioescuchas, que llamaron para interactuar con los imitadores, aprovecharon el espacio para decirle a Calvo que no está solo y que su papá ya está en oración. “Usted me ayudó mucho a mí cuando se me murió mi papá, porque yo me reía con el programa”, dijo una de las oyentes.

“Estamos con usted, no unimos en las oraciones, este programa es muy bonito porque muchísimas veces nos ayuda a soportar problemas y a llevar las cosas de una mejor manera y hoy como familia de Pelando el ojo nos unimos en las oraciones para que Dios ponga su misericordia en su papá”, expresó otro de los seguidores, vía llamada telefónica.