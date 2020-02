“A pesar de la tristeza que me provoca esta noticia, hoy siento un profundo agradecimiento por el fugaz tiempo que compartimos con Mariano en la creación de El baile de la Gacela; aplaudo su talento y compromiso artístico, además de su tremenda disposición. Durante ese tiempo, no dejaba de sorprenderme, y esto es algo que no he compartido mucho, cómo esa generación de actores y actrices de gran calado en el arte dramático de Costa Rica, se dispusieron con el mayor respeto y humildad creativa a construir la película de un director del cual en ese momento sabrían muy poco. Fue el abrazo a un proceso, un abrazo generoso de un gran artista.Mientras escribo esto, pienso en Mariano con una boina y recuerdo las imágenes de su paciencia durante las horas de espera en el set, anécdotas que iban desde el rodaje de El Dorado, hasta las bambalinas del Teatro Nacional. Pienso en el diálogo que construía con la gente, mezclando una sonrisa con la elegante seriedad que lo caracterizaba. Inevitablemente, en esta despedida hoy se me mezclan Mariano y el personaje de Víctor, que no hubiese existido sin la respiración que le imprimió el primero. Buen viaje querido, aquí seguimos bailando”, escribió el colega y amigo de González.