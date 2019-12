“Yiyo me dijo que me escuchó en el programa De 5 a 7 (espacio de Omega en el que ella participa tres veces a la semana). Le gustó mi personaje de Chinda, quien es una campesina. Recién había salido Keyla. En principio no iban a llamar a ninguna mujer; pero los jefes me propusieron como plan piloto y ha funcionado muy bien”, contó Montero, de 38 años.