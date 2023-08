Michael Jackson: Dos hombres logran llevar a juicio denuncias sobre abusos cuando eran niños

Wade Robson y James Safechuck, los hombres que denunciaron que Michael Jackson abusó de ellos cuando eran niños, finalmente llevarán sus casos ante la justicia. Los hombres son los mismos que presentaron sus testimonios en el documental de HBO Leaving Neverland (2019).

Los denunciantes consiguieron que tres jueces de la Corte de Apelaciones de California fallaran a su favor y de esa manera se diera inicio al proceso judicial.

El fallo, dado a conocer por People, detalla las afirmaciones de Robson y Safechuck que fueron víctimas de abuso por parte de Jackson, quien abusó de ellos por separado a finales de los 80 y principios de los 90.

La demanda Robson y Safechuck es contra MJJ Productions y MJJ Ventures, dos corporaciones de las cuales Jackson era el único propietario y único accionista. Según se informó, es posible que a la brevedad se fije una fecha en la corte, siempre que la defensa no decida llevar el caso a la Corte Suprema.

El director Dan Reed (en el centro) junto a Wade Robson y James Safechuck quienes aseguran, en el documental Leaving Neverland, haber sido abusados por el astro del pop

Los dos denunciantes mantuvieron en secreto sus traumáticas experiencias, incluso ante sus familias y sus círculos más cercanos.

En el informe del fallo, Robson y Safechuck contaron que lo sucedido en Neverland durante su infancia hizo estragos en su salud mental a lo largo de sus vidas.

Robson alegó que Jackson comenzó a abusar sexualmente de él en 1990, cuando tenía apenas 7 años, y que continuó haciéndolo durante siete años.

En tanto, Safechuck expresó que el primer abuso sexual que sufrió ocurrió en París en el año 1988, cuando tenía 10 años. Según su testimonio, las violaciones se repitieron hasta 1992.

El fallo de 37 páginas da lugar a las acusaciones de que el personal de las dos compañías relacionadas directamente con el “rey del pop” fueron cómplices y ayudaron a Jackson a abusar sexualmente de niños y luego encubrir sus actos.

Además, se menciona que los empleados de Jackson también implementaron políticas que permitían al cantante estar solo con niños que, incluso, llegaban a dormir con el músico en la misma habitación.

El fallo, de hecho, menciona que empleados del rey del pop habrían encontrado la ropa interior de Robson y Safechuck al lado de la cama de Jackson.

“Estamos decepcionados con la decisión de la Corte. Dos distinguidos jueces de primera instancia desestimaron repetidamente estos casos en numerosas ocasiones durante la última década porque la ley así lo requería. Seguimos confiando plenamente en que Michael es inocente de estas acusaciones, que son contrarias a toda evidencia creíble y corroboración independiente, y que solo se hicieron años después de su muerte.

“Confiamos en que la verdad finalmente prevalecerá con la vindicación de Michael una vez más. El mismo Michael Jackson dijo: ‘las mentiras corren carreras, pero la verdad corre maratones’”, expresó al respecto Jonathan Steinsapir, abogado del patrimonio del cuestionado cantante a People.

“Los acusados ignoran el hecho de que la casa de Jackson contaba con empleados que promulgaron políticas y procedimientos para aislar a Jackson y a estos niños, sabiendo que Jackson había abusado sexualmente de menores antes y estaba abusando sexualmente de estos demandantes”, dijo Holly Boyer, una de las abogadas, durante una audiencia que se llevó a cabo el 26 de julio.

“Eran niños. Su dependencia y vulnerabilidad están implícitas en su edad”, agregó.

Mariano Quindoy, uno de los testigos de la demanda, trabajó como administrador de Neverland entre 1989 y 1990 y afirma haber presenciado “varios incidentes de actividad sospechosa”, que incluyen el haber visto a “Jackson poniendo su mano en la parte delantera de los pantalones cortos de Safechuck mientras los dos estaban en el jacuzzi”.

James Safechuck junto a Michael Jackson

Safechuck también alega que Jackson abusó de él “cientos de veces en varios lugares”.

La denuncia también expone que el personal de seguridad recibió instrucciones de mantener la distancia cuando Jackson tenía “tiempo de juego” en Neverland con niños, mantener alejados a los padres. Además de hacer que durmieran en las habitaciones de invitados, las cuales estaban separadas de la casa principal.

Robson, a su vez, asegura haber escuchado a miembros del personal de seguridad diciendo que Jackson no tenía novias “porque le gustan los niños pequeños” y “los traseros blancos”, en tono de broma.

Otro de los testigos es la guardia de seguridad de Jackson, Charli Michaels, quien también afirma que vio al cantante manoseando los genitales de Robson en un estudio de baile.

“No hay evidencia de que los empleados de las corporaciones aseguraran a los padres de Robson que lo cuidarían bien”, argumentó Jonathan Steinsapir el abogado de Jackson, en la Corte.

El abogado agregó: “Tampoco de que les ordenaran que durmieran en uno de los cuartos de invitados, ni de que Robson haya sido abusado sexualmente en un estudio de grabación controlado y atendido por las corporaciones. También quiero dejar en claro que cada afirmación allí hecha por los testigos son acusaciones, no son pruebas, y si este (fallo) tentativo se mantiene, creemos que no se probarán porque no son ciertos”.

Una larga historia Copiado!

En 1993, la familia de Jordan Chandler, de entonces 13 años, presentó una demanda contra Jackson acusándolo de haber abusado sexualmente de él.

Si bien ese caso se resolvió por medio de un acuerdo extrajudicial, que incluyó el pago por parte de la estrella de 25 millones de dólares, la historia volvió a repetirse.

Robson (uno de los actuales denunciantes) subió al estrado en defensa de Jackson en 2005, durante el juicio donde lo acusaban de abusar sexualmente de otro niño llamado Gavin Arvizo, de 13 años.

A los 22 años, Robson le dijo a la corte que pasó la noche en la cama de Jackson, pero que nunca fue molestado y que la relación entre ambos era “inocente”. El jurado declaró a Jackson no culpable y años más tarde, Robson reconoció que mintió en la corte.

El cantante junto a Wade Robson

En aquel juicio, los fiscales querían incluir a Safechuck, quien había brindado una declaración como testigo defendiendo a Jackson en la demanda de 1993, como una de las presuntas víctimas del cantante. Sin embargo, él se negó a participar en el juicio de 2005.

Al igual que Robson, Safechuck afirmó posteriormente que había mentido en su declaración durante el primer juicio.

En mayo de 2013, Robson presentó por primera vez una demanda contra el patrimonio de Jackson, pero no tuvo éxito. Un año después, Safechuck hizo lo mismo. El tribunal de primera instancia desestimó ambos casos, argumentando que la denuncia no se había presentado dentro del plazo de prescripción.

La ley de California requería que las demandas se presentaran antes de que los denunciantes de abuso sexual infantil cumplieran los 26 años.

En octubre de 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva ley que les da más tiempo para presentar este tipo demandas a las víctimas, pero, los casos de sus casos de Robson y Safechuck fueron desestimados nuevamente en abril de 2021.

En el 2021, el juez dictaminó que las compañías de Jackson no tenían la obligación legal de proteger a los niños del abuso sexual. Posteriormente, Vince Finaldi, otro de los abogados de Robson y Safechuck, apeló el caso.

Esta es la segunda vez que la corte de apelaciones de California toma medidas para restaurar sus demandas.

Este nuevo fallo permitirá que la causa avance. Ahora, los demandantes deben probar dos puntos: que Jackson los agredió sexualmente y que las corporaciones que emplearon a su personal fueron cómplices del presunto abuso.

En la primera audiencia, la abogada de Robson y Safechuck concluyó su alegato explicando que quería recordarles a todos de qué se trata realmente el caso.

“De lo que estamos hablando aquí es de niños de 7 y 10 años que no contaban con herramientas para protegerse del abuso sexual por parte de su mentor de confianza Michael Jackson. Ni siquiera entendían las ‘expresiones de amor’ ofrecidas por Jackson, de hecho eran una tortura, formas de abuso sexual que persiguieron a estos demandantes en sus vidas y en la adultez. Y los empleados de los demandados dejaron solos a los demandantes en este foso de leones”, planteó.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.