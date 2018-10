“Soy una persona muy natural en el sentido de que no me gusta fingir. Me gusta ser humilde, llevarme bien con las demás participantes y con la organización porque a uno no lo califican solo por su belleza sino también por su madurez, y estas competencias demandan muchas emociones y a ellos (la organización) les gusta ver cómo maneja uno ese estrés en la competencia. Voy decidida a sacar ese potencial que tengo. Soy muy auténtica, me gusta demostrar seguridad y así lo quiero transmitir en la pasarela”, refirió Chaves.