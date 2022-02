Mamá de J Balvin está en cuidados intensivos debido a la covid-19

El cantante colombiano J Balvin informó que lamentablemente su mamá, Alba Mery Balvin, se complicó en su condición y debió ser ingresada a la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Medellín, Colombia, esto luego de estar varios días hospitalizada tras contagiarse de covid-19.

La tarde del jueves 18 de febrero, el intérprete de Agua comentó mediante redes sociales la noticia.

“Gracias todos los que me han enviado saludos por mi madre, lastimosamente está en cuidados intensivos y empeoró la situación pero (esto) hace parte de la vida de cualquier persona”, lamentó en un video que compartió en sus historias.

En su mensaje también agregó: “Pa’ que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo y la están pasando mal. Acá también se les tiene en cuenta”, escribió empatizando con aquellas personas que atraviesan situaciones similares.

Seguido a la grabación, también mostró una imagen en la que aparece su mamá bajo los cuidados de su esposo, Álvaro Osorio. En la foto él escribió:

“Esto sí es importante. Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no en cómo destruir (...). No pierdan su tiempo con odio que por aquí no es el camino. Madre, tú me enseñaste a no tenerle miedo al miedo… pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz”.

. J Balvin se ha desahogado con sus seguidores durante el proceso de enfermedad de su mamá, quien recientemente fue ingresada a cuidados intensivos tras complicarse por la covid.19. Foto: GDA

El 7 de febrero, Balvin se comunicó con sus seguidores para contar lo que estaba pasando con su mamá y pedir que lo apoyaran en oración.

“Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por el Covid, y pido oraciones por ella para que podamos salir de esto”, dijo.