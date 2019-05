View this post on Instagram

TOTALMENTE DE ACUERDO CONTIGO @maluma Leímos los comentarios y carecen de toda sensatez, de lógica y sobre todo de amor verdadero por los animales 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♂️ La gente no piensa antes de escribir...que vergüenza!! Los invitamos a seguir la cuenta de @blackjaguarwhitetiger para que se informen en cuanto a la sacrificada e inmensa labor que realizan allá. #BastadeCriticas #MasAyuda #CienporCientoAnimalistas #Respeto #Tolerancia #blacktigerwhitejaguar #mexico #MalaMiaBJWT 🦁 ♛Maluma♛ #malumaworldtour #prettyboydirtyboy #malumalovers #1111 #experiencia1111 #MalumaDailyUpdates #MalumaBaby #Maluma #reggaeton #trap #tattoos #malumaphotos #musicaurbana #viral #viralvideos #malumaontour #malumavideos #TeamMaluma #malumaniaticas #maluma #instamaluma #instagram 👉🏼 #Follow us for Maluma Updates Video Edit by @malumadailyupdates