“En aquel momento me dijeron que venía alguien muy importante, pero a mí ya me ha tocado trabajar con personas que son millonarias y no precisamente son famosos, entonces yo dije: ‘todo bien’. Ya después me explicaron que me iban a contratar para un show exclusivo, dirigido a un grupo de personas que analizan los lugares donde ésta familia (que en ese instante no sabía cuál era) iba a pasear. Entonces ahí ya a mí me sonó como a famosos.