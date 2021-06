"Dos años más tarde, en 2017, volvieron a verse cuando el príncipe Enrique regresó a Sídney. A pesar de la lluvia torrencial, Daphne, quien tenía 97 años en ese momento, no quiso faltar a la cita y soportó estoicamente en primera fila las inclemencias del tiempo. Para su fortuna, el príncipe reparó en ella, tal vez la buscaba, y se apresuró a darle a Daphne un fuerte abrazo y un beso en la mejilla. “Esta vez me besó en la otra mejilla”, dijo la señora Dunne, quien llevaba de nuevo las medallas de su esposo. “Realmente es un joven encantador y es cálido y genuino, y realmente se preocupa por los hombres y mujeres lesionados, está haciendo un trabajo fantástico apoyándolos”, reseñó la revista Hola en su momento, una publicación que generó una reacción de euforia en miles de australianos fascinados con la particular y candorosa amistad. La señora, afirma la prensa local, era dueña de un encanto que cautivaba no solo al príncipe Harry, sino a todo aquel que la conocía.