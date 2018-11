Sin embargo, los ticos no han podido entrenar en Oriente, pues no tienen las cuentas para foguearse en el videojuego. Esto ha sido un problema pues los jugadores no pueden adaptarse a la latencia de la zona. En pocas palabras, los servidores en Asia funcionan diferente a los de América, la diferencia no es abismal pero en este nivel de competencia cualquier detalle cuenta.