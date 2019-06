“La Era de los Héroes se extendió por miles de años, en los cuales reinos florecieron y cayeron, casas nobles fueron fundadas y borradas, y grandes hazañas se concretaron. Sin embargo, lo que realmente sabemos de esos días antiguos es poco más de lo que sabemos de la Era del Amanecer. Las historias que tenemos ahora son trabajo de los septones y maestres que escribieron miles de años después de los hechos”, explicó George R. R. Martin en The World of Ice and Fire, una enciclopedia sobre hechos conocidos y no conocidos del mundo de Westeros.