La frase de Oppenheimer que no estaba en el guion de la película y se convirtió en una de las más icónicas

Oppenheimer, la película basada en la vida de Robert Oppenheimer, considerado por muchos como “el padre de la bomba atómica”, sigue revelando datos curiosos. En esta ocasión, su director, Christopher Nolan, compartió el origen de la escena en la que determinan en qué ciudad de Japón se lanzaría la bomba atómica.

Según el medio 20 minutos, una de las secuencias más icónicas del filme surgió tras una frase que no estaba presente en el guion original.

Todo comenzó cuando el Secretario de Guerra Henry Stimson (interpretado por James Remar), autoridades del Gobierno estadounidense y Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy) deliberaban sobre cuál ciudad de Japón iba a ser el objetivo del bombardeo. Stimson descartó Kioto.

En ese instante, con un toque de humor, el actor mientras estaba en escena expresó que eliminó a Kioto de la lista porque había pasado allí la luna de miel con su esposa.

La frase fue ideada por James Remar, quien personificó al Secretario de Guerra, Henry L. Stimson

De acuerdo con Nolan, la escena cobró vida gracias a la destacada interpretación de Remar, en el set. Ninguno de los presentes supo cómo reaccionar ante esa línea improvisada.

“Hubo un momento en el que James Remar no paraba de hablarme de cómo se enteró de que Stimson y su mujer habían pasado la luna de miel en Kioto. Esa fue una de las razones por las que Stimson quitó Kioto de la lista para ser bombardeada “.

“Yo le había sugerido que tachara la ciudad de la lista debido a su significado cultural, pero le dije ‘simplemente agrégalo’. Es un momento fantástico y emotivo en el que nadie en la habitación supo cómo reaccionar”, explicó Nolan, director del filme, en una entrevista con el New York Times.

Por otro lado, afirmó que, a pesar de que todos los actores habían recibido un guion establecido desde el primer día, siempre se les dejó claro que los diálogos estaban abiertos a nuevas ideas que surgieran de su propia motivación. ¿El propósito? Brindar autenticidad en la pantalla.

“Podían aportar su pasión y conocimiento basado en su propio aprendizaje. Por ejemplo, también improvisamos toda la discusión de los científicos en el aula. Cada actor venía con investigaciones sobre cómo había sido su personaje en la vida real”, comentó.

En este largometraje, los actores se adentraron profundamente en la vida de sus personajes. En el caso de Murphy, quizás el más notable, experimentó una transformación física extrema para su papel y tomó métodos peculiares con el objetivo de bajar de peso.

“Dediqué más de cinco meses antes de comenzar el rodaje para prepararme tanto física como emocionalmente para el papel. Me sentí muy entusiasmado ante el desafío y quería perder peso para darle a Oppenheimer una mirada de ojos muy abiertos, casi desorbitados, para transmitir el hecho de que el científico no comía. Disfruto actuando con mi cuerpo y Oppenheimer tenía una silueta muy diferente a la mía, así que quería hacerlo correctamente”, expresó Murphy para el New York Times.

“Tuve que perder bastante peso. Además, trabajamos en el vestuario y la sastrería. Él era muy delgado, casi demacrado, sobrevivía a base de martinis y cigarrillos”, concluyó.

Oppenheimer se destaca como uno de los títulos más exitosos en taquilla recientemente, gracias a su destacada producción, historia, elenco y diseño audiovisual.

