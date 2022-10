La curiosa historia del gato que logró predecir la muerte de más de 100 personas

A lo largo de la historia los gatos se han ido haciendo, poco a poco, con una mala fama. No solo llevan a sus espaldas el cliché de que son mascotas menos cariñosas y amigables que los perros, sino que también han tenido que lidiar con las teorías infundadas que apuntan a que son amuletos de mala suerte y hasta mensajeros de la muerte.

¿Cómo podría un tierno, indefenso y, aparentemente, inocente animal vaticinar algo tan inesperado y fortuito como la muerte? Pues, en el mundo actual, parece que hay gente capaz de aceptar lo que sea. Esta última creencia se le atribuye, principalmente, a Óscar, un pequeño gato de un hogar geriátrico estadounidense que ha logrado predecir más muertes que cualquier otro médico especializado durante toda su vida.

Al igual que el felino que aparece en la novela 'Doctor Sueño', Oscar es un gato que visita a adultos mayores antes de su deceso. Foto: TW

“Oscar no se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir”, es la impactante y reveladora frase con la que el médico especializado en geriatría David Sosa deja a la vista de cientos de investigadores, en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

El gato Oscar (nacido en 2005) es un gato que vive en un hogar de ancianos en Providence, Rhode Island, y puede predecir la muerte de personas con enfermedades terminales.

"El Ángel esponjoso de la muerte", así han apodado al gato.

No es un médico ni un espiritista y, mucho menos, un ente paranormal: es tan solo un animal que luce como un gato, come como un gato, holgazanea como un gato y, en general, se comporta como un gato; a excepción de los enigmáticos momentos en los que olisquea el aire, estira el cuello y se acurruca al lado de un paciente en fase terminal como señal de una muerte inminente.

Aunque insólito, no es solo un hecho aislado, el prontuario predictivo de muertes de Óscar acumula más de 100 casos. ¿Coincidencia desafortunada? ¿Don místico? A 15 años de su adopción por parte del asilo de ancianos Steere House, en Rhode Island, Estados Unidos, esta peculiar mascota sigue generando aún más preguntas que respuestas entre los pacientes, doctores y seguidores de su historia.

Aunque Óscar anda a sus anchas por los pasillos del tercer piso del hogar de ancianos Steere House, en Rhode Island, esto no siempre fue así: antes de ser rescatado por el equipo médico del Centro de Rehabilitación para Ancianos de Providencia en Estados Unidos, en el año 2007, este pequeño “mensajero de la muerte” lucía como cualquier otro gatito huérfano en busca de calor, hogar y protección.

“Creo que uno de los miembros de la plantilla que trabaja en la planta lo trajo, cuando era un gato callejero”, contó Sosa en el estudio sobre Oscar mencionado anteriormente que, entre otras cosas, le dio la vuelta al mundo por su inusualidad.

Todo parece indicar que el popular animal fue encontrado por un doctor del recinto luego de que fuese abandonado junto con seis gatos más que, se presume, eran sus hermanos.