Entre risas, comenta que todavía nadie se explica el “amor” que hay detrás de pasar meses, días y horas en la confección de carrozas y trajes de fantasía. Sin embargo, para él esto no es un trabajo sino que es pasión, por lo que es algo que se vuelve realmente infinito.“Esto para mí es vida, no es un trabajo. Yo soy un artista y no un comerciante, lo que significa que para mí lo importante es hacer realidad lo que visualizo en mi mente, por lo que los números no son mi prioridad”, aseguró Prado.