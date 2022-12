Harry & Meghan: Ministro británico pide boicotear Netflix y quitar títulos a pareja real

Luego del estreno de la docuserie Harry & Meghan, el jueves en Netflix, la pareja volvió a acaparar la atención de la comunidad internacional. Mientras numerosas personas mostraron el apoyo hacia la producción en redes sociales, otras la criticaron públicamente.

Por ejemplo, el ministro de Empleo británico, Guy Opperman, aseguró este viernes que se niega a ver el documental y que tanto el príncipe Harry como su esposa Meghan Markle son personas “totalmente irrelevantes” para el Reino Unido. En la misma línea, el jerarca pidió al país boicotear a Netflix y no ver la producción.

Príncipe Harry y Meghan Markle: estas son las revelaciones más polémicas del documental de Netflix

Informaciones del medio inglés Daily Mail revelan que Tim Loughton, miembro del Parlamento por East Worthing y Shoreham, urgió al rey Carlos III para que retire le quite a su hijo y a su nuera el título de duques de Sussex.

“Me avergüenza que esta pareja profundamente vergonzosa lleve el título de nuestro gran condado (...). Como miembro del Parlamento de un distrito electoral de Sussex y habiendo nacido en Sussex y vivido la mayor parte de mi vida aquí, es hora de quitarle el título a personas tan claramente carentes de respeto”, aseveró Loughton.

Tras el estreno de la docuserie, el parlamentario también conservador, Bob Seely, declaró a MailOnline que está presentando un proyecto de Ley que le daría al Consejo Privado el poder de adaptar la Ley de Privación de Títulos de 1971, que se usó contra los aristócratas que apoyaron a los alemanes durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

“Si este tipo [Harry] odia tanto a la realeza, ¿qué hace desfilando y usando sus títulos?”, se cuestionó Seely. “Si Harry y Meghan tuvieran integridad y quisieran practicar lo que predican, si piensan que la familia real es tan horrible, ¿por qué usan títulos reales cuando los benefician?”, agregó el conservador.

Los parlamentarios no fueron los únicos en expresar su descontento con el nuevo trabajo de la pareja real. El jueves, el locutor británico Piers Morgan , conocido por hablar mal de Meghan en repetidas ocasiones, se refirió a la docuserie como “peor que Keeping Up With the Kardashians”.