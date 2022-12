Gerardo Zamora se alista para su octava cirugía: ‘Estamos agarraditos de Dios’

Desde hace tres años, el comunicador Gerardo Zamora enfrenta una lucha contra un meningioma (un tumor benigno) que se encuentra en su cabeza. En agosto, los doctores a cargo de su control le informaron que estaba “libre de tumores”, pero una nueva resonancia magnética ha indicado que el meningioma ha reaparecido.

Así lo contó el periodista a Viva este 2 de diciembre, pues se prepara para la octava intervención quirúrgica desde que lo diagnosticaron, en julio del 2019.

El periodista Gerardo Zamora habla de su vivencia luego de enterarse de que tenía un tumor en el ojo

Gerardo Zamora ha tenido siete cirugías en su rostro en los últimos tres años. El apoyo de su familia, en especial de su esposa Ginnés Rodríguez, lo ha mantenido con ánimo. Foto: Cortesía

“Estoy tranquilo. El hecho de que hayan sido tantas cirugías hacen que uno como que se sepa el camino que viene. Estamos agarraditos de Dios, por supuesto, que es el gran director de orquesta de todo esto y estamos confiando plenamente en la enorme labor de médicos, enfermeras y todo el personal médico, que tan profesionalmente me han atendido por más de tres años”, cuenta.

Aunque aún no le han dado una fecha en firme para realizar la cirugía, Zamora espera realizar el proceso de internamiento durante la próxima semana, y estaría a cargo de las especialidades de neurología y neurocirugía del Hospital México, que ha sido el centro médico que ha manejado su caso.

“El plan es que me puedan ingresar pronto para que puedan nuevamente sacar el meningioma. Estoy a la espera de saber propiamente en qué día me van a operar”, agrega.

Gerardo Zamora lleva el control del meningioma en el Hospital México, donde ha sido operado. Foto: Cortesía (Cortesía Gerardo Zamora)

Mucha esperanza

Desde que se supo del diagnóstico, Zamora ha mantenido una actitud llena de ánimo y esperanza para enfrentar cada intervención. Quienes han seguido su carrera como comunicador han admirado su coraje y suelen enviarle mensajes de apoyo tanto en redes sociales como en persona.

El periodista cuenta que se siente agradecido por todas las personas que lo detienen en la calle para compartirle los mejores deseos en torno a su recuperación.

“Yo siempre estoy agradeciendo la preocupación, los buenos deseos y las oraciones de muchas personas. Ese cariño ha venido de muchas personas que conozco y otras que no”, cuenta.

Una pareja detuvo a Gerardo Zamora en un centro comercial para compartir una oración por su salud. Foto: IG

Por ejemplo, relata que cuando asiste a alguna cita en el Hospital México suele ocurrirle que algún paciente lo llama en los pasillos para decirle que tienen presente su condición dentro de sus oraciones.

Inclusive, recientemente, le sucedió que dos personas que no conocía oraron por él en un centro comercial. “Hace poco me pasó un momento muy lindo. Una pareja, don Jorge y doña Laura, me detuvo e hicieron oración por mí. Esos son muestras del amor de Dios; es una forma de decir que hay muchas personas acompañando en lo que le pasa a uno”, dice Zamora.

Sobre este momento, su esposa Ginnés Rodríguez compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram. En las imágenes se ve a los señores abrazando a Zamora en Lincoln Plaza.

Su esposa, la también comunicadora Ginnés Rodríguez, capturó el emotivo momento en que Gerardo oró con una pareja de desconocidos preocupada por su salud. Foto: IG

“Hoy muchos rezaron por un gane contra Japón”, escribió, en referencia al partido de fútbol de la Selección de Costa Rica, “pero esta oración fue mucho mejor. Una pareja se acercó a mi esposito en el mall. Le pusieron sus manos sobre él y enviaron un mensaje al cielo... Sin conocernos nos dieron un gran regalo”.

A pesar de las adversidades, Zamora asegura que estas muestras de afecto le dan mucha fuerza para seguir animado en medio de las angustias de citas médicas y hospitales.

Además, subraya que el amor intenso que le da cada día su familia ha sido un impulso cardinal para respirar profundo y tomar fuerzas durante estos tres años.

“Todo eso ha sido vital”, cuenta el comunicador. “El amor de Dios, el amor de mi familia y los buenos deseos y oraciones de tantas personas han permitido que haya salido adelante en siete cirugías. Confiamos en que esta no será la excepción”, finaliza.