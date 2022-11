Fue ‘Largo’ en Los Locos Adams, sufrió bullying y tuvo una muerte repentina: la dura vida de Ted Cassidy

Las series actualmente se tratan del contenido más visto en las plataformas de streaming. Las historias atrapan por sus particulares narrativas y por estar divididas por capítulos. Pero, hubo un comienzo que marcó el inicio de este formato. Una de las ficciones más destacadas en este aspecto fue la de La familia Addams, estrenada en 1964. Los llamativos personajes cautivaron al público que aún hoy los recuerda. Uno de ellos estuvo interpretado por Ted Cassidy, quien hizo de “Largo”, el mayordomo del peculiar clan.

La vida de Cassidy comenzó el 31 de julio de 1932 en Pensilvania, Estados Unidos. Desde su llegada al mundo ya se llevó la mirada de todos: era más grande que un bebé promedio. Esta característica lo acompañó hasta el día de su muerte. De pequeño fue diagnosticado con acromegalia, una enfermedad crónica relacionada a la excesiva secreción de la hormona del crecimiento.

Pero, Ted demostró que era mucho más que su enfermedad. Su talento, formación y don de persona lo llevó a convertirse en un ejemplo para cientos de televidentes que se vieron excluidos en algún momento de su vida, sobre todo por su aspecto físico.

Desde pequeño encontró en el deporte aquel refugio que necesitaba para dejar atrás la mirada ajena, aquella que lo hacía ver como una rara atracción en cada lugar al que iba, debido a su llamativa altura. Practicó básquet desde los 11 años hasta que terminó los estudios secundarios.

Ted Cassidy fue reconocido por su papel de Largo en Los locos Adams(Foto Instagram @tedcassidytribute)

Crecer y crecer

El bullying es el término que se utiliza en la actualidad para hablar de acoso físico o psicológico contra una persona, y si bien cuando Ted era un niño esa palabra no existía, fue exactamente lo que padeció durante la época escolar.

Durante la adolescencia, su altura fue la que se llevó toda la atención. En ese entonces, 15 centímetros lo separaban de medir dos metros (ya adulto alcanzó los 2,06). Fue centro de burlas de sus compañeros pero, a pesar de eso, continuó destacándose en sus estudios. Asistió a West Virginia Wesleyan College en Buckhannon y, más tarde, se transfirió a la Universidad de Stetson en DeLand, Florida, donde además fue miembro del centro estudiantil. Siempre se mantuvo cerca de las canchas de básquet y hasta fue salvavidas.

La actuación, la pasión que lo llevó a luchar por su sueño

La elección de su camino universitario no fue un pesar para Ted, que optó por una carrera de oratoria y teatro para plasmar en el arte sus diversos talentos. Para finales de los años ‘50 se mudó a Dallas y ya había dado sus primeros papeles en televisión para la cadena ABC. En general, fueron interpretaciones de criaturas imaginarias, cuya altura era una importante característica del personaje.

El joven actor conocía perfectamente que aquellos papeles eran justamente para él y, lejos de renegar, tomaba cada trabajo que se le presentaba. En esa época comenzó a apasionarse con el piano y hasta participó de programas radiales, algo con lo que no solo buscaba tener nuevos conocimientos sino, además, ser reconocido. Esto último llegó pronto, ya que estaba al aire en su ciclo en WFAA al momento del asesinato de John F. Kennedy en 1963, y fue el encargado de llevar una cobertura detallada del trágico evento que marcó a fuego la historia política de los Estados Unidos. Su desempeño recibió elogios del público y poco a poco empezó a tener notoriedad.

Pero, era la actuación el principal foco de atención de Ted. Poder conseguir un rol en pantalla chica le quitaba el sueño a este actor que también incursionó en doblajes. A principios de los años 60 se le presentó la oportunidad que, sin saberlo, se convirtió en su marca registrada. Fue Lurch (Largo) en la serie The Addams Family y, poco a poco, entró en la casa de miles de familias, a quienes conquistó con su interpretación cargada de terror y fantasía y su frase: “¿Llamó usted?”.

La familia Addams nació de una serie de caricaturas realizadas por Charles Addams para el periódico The New Yorker. Ese inicio dio pie a plasmar aquella particular historia de un clan que combinaba el terror y el humor negro en un programa que salió al aire en 1964. La altura de Ted, nuevamente, le otorgó allí cierta distinción entre los demás postulantes para el papel de este mayordomo, por lo que obtención del trabajo llegó de manera inmediata. Su audición tuvo un plus, ya que los productores le propusieron que sea su mano la que interprete a Thing (Dedos), algo que aceptó de inmediato.

La visibilidad de este personaje fue tan grande como popular. El hombre oriundo de Pensilvania tocaba el cielo con las manos en cuanto a lo laboral. Fueron 64 los episodios que conformaron la serie de dos temporadas. Tras el éxito, hizo diversas apariciones poniéndose en la piel de este querido mayordomo para otras ficciones, como en el caso de Batman, en 1966.

Se destacó en The New Adventures of Huckleberry Finn y El hombre del tío, y la pantalla grande también lo albergó, ya que fue el encargado de ponerle voz a los clásicos del cine Tarzan y Hulk.

La trágica muerte de Cassedy

Durante su carrera, Ted contó con la incondicional compañía de su esposa - Margaret Helen Jesse- con la que contrajo matrimonio en 1956 y tuvo dos hijos, Cameon y Sean. Dos décadas después decidieron separarse. A él nunca más se le conoció una pareja públicamente.

Mientras que en lo personal no atravesaba un buen momento, en lo laboral sí. Por ello, fue impensado para su público que una tragedia le ponga fin a su vida. El 16 de enero de 1979, los medios de comunicación colmaron sus noticias con la triste información de su muerte, a los 46 años.

Ingresó a un centro médico de Los Ángeles para realizarse una cirugía programada para la extirpación de un tumor benigno en el corazón, algo que los profesionales adjudicaban a una consecuencia de su enfermedad genética. Si bien la intervención tuvo un resultado satisfactorio, días más tarde sufrió una descompensación y se produjo el deceso. Tal como lo pidió, sus restos fueron cremados y arrojados en el patio de su casa, aquella que cobijó no solo a su familia sino también su exitosa carrera.