Como cantante y modelo, Maluma ha demostrado tener pasta suficiente para seducir la industria. Ahora el colombiano habló abiertamente de su secreto a voces: la afición por la moda. Compartió varias fotografías con diseños llamativos y al pie escribió: "la moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos. He sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa.. Soy feliz y esto no me lo quita nadie". Fotografía: Instagram.