“Este triunfo ha sido muy importante y me ha cambiado la vida por completo. Nunca esperé eso. Yo fui a La dulce vida porque me gusta el humor no porque pensaba que iba a ganar. Nunca lo vi así. Lo hice porque me gusta y lo hice con mucho amor y cariño, siempre tratando de darlo todo”, afirma Leiva a poco más de un mes de haberse consagrado ganador del espacio.