Evangelina, la tiktoker de la patineta, se marcha de Costa Rica pero se lo lleva en la piel

Evangelina González terminó su recorrido en Costa Rica, y aunque le duele dejar el país que la enamoró por su belleza y la calidez de los costarricenses, anunció que se llevará el recuerdo de nuestro territorio en su piel. En su cuenta de TikTok comunicó que este lunes 14 de noviembre debe marcharse tras semanas viajando a bordo de su patineta eléctrica.

Luego de días inolvidables en Costa Rica, Evangelina González, la mujer que se hizo viral en TikTok al recorrer el país en patineta, se marchó, pero se llevó un recuerdo plasmado en la piel. Foto: Capturas de pantalla

En un video, compartido en TikTok, comunicó que era hora de partir: “Gente, desgraciadamente me voy el lunes”, dijo. Además, dio la que para ella es una mala noticia: su patineta eléctrica debe quedarse, pues va para Alemania y allí no es posible ingresar el aparato, pues tiene batería de litio, y por ello la estaba vendiendo.

Su paso por este país impactó tanto a la argentina que quiso plasmar en su piel un detalle que le recordará siempre el país del Pura Vida.

Evangelina González, la argentina que se gana el corazón de Costa Rica (y de TikTok) en una patineta

“Gente, me quiero tatuar la bandera de Costa Rica antes de irme”, dice en un video compartido en su TikTok.

Sus palabras no fueron en vano y según compartió en su cuenta de Instagram, este domingo 13 de noviembre finalmente se tatuó la bandera de Costa Rica en la parte trasera de su pierna. Debajo del símbolo patrio aparece una pequeña patineta que recordará lo vivido por la argentina en su travesía cruzando el país.

En su Instagram etiquetó a Abraham Espinoza, quien la tatuó en su estudio New Skull en Naranjo, Alajuela.

Este lunes, ya desde el aeropuerto, Evangelina publicó mensajes dedicados a Costa Rica y a sus habitantes.

“Chao Costa Rica, gran ejemplo de país para todo el mundo”, escribió primero.

Luego expresó cómo se sentía al partir de un país que durante varios días le regaló momentos memorables: “Ando con una mezcla emocional, los voy a extrañar mucho mucho mucho”.

La historia de Evangelina

Evangelina González, de 26 años, viaja por el mundo desde el 2013, pero en su paso por Costa Rica lo hizo en un particular medio de transporte: su patineta eléctrica. Durante la travesía topó con el apoyo y afecto de muchas personas que la detenían para regalarle agua, bebidas, helados y otros que hasta la escoltaban para que fuera segura en el camino.

Incluso, la Fuerza Pública la interceptó pero no para detenerla, sino con la intención de tomarse un selfie con ella.

Su paso por el país resultó tan llamativo que una policía de tránsito la buscó, ella pensó que sería para impedirle circular, sin embargo, el desenlace fue otro.

“La policía de tránsito de Costa Rica me contactó por mi viaje en Costa Rica en patineta y vinieron hasta el hospedaje donde me estaba quedando. Pensé que la policía no me iba a dejar continuar el viaje, pero vinieron a regalarme dos escudos, un helado de coco y dos aguas”, comentó en aquella ocasión.