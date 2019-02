Muchos de los anuncios del Super Bowl de este año fueron diseñados para entretener y ser digeridos con facilidad. Stella Artois regresa con Carrie Bradshaw y The Dude –personaje de la película– . Doritos trae un remix de I Want It That Way por los Backstreet Boys y Chance the Rapper. Otros anuncios apuntan al corazón, como el aviso de Microsoft que muestra a niños con discapacidades.