“Como éramos muchos, en la casa siempre me entretuve bailando... claro, no siempre fue sencillo, aunque siempre se manejó en la casa y en el barrio que el baile era algo solo para las niñas. De hecho mi papá solía amenazarme con llevarme a clases de baile si me portaba mal. Como éramos tantos adolescentes en la casa todos nos estábamos volviendo locos, así que nos llevó a clases de baile. Debo admitir que al principio no estaba entusiasmado por lo que podían llegar a pensar los demás; sin embargo, desde que me puse por primera vez los zapatos de Tap me enamoré”.