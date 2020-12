“Muy emocionante, más que todo retador, yo tengo muchos años de hacer esa imitación pero ya ponerme en los zapatos de don Pepe, para recrear un momento tan importante y emblemático del país, pues fue muy bonito y emocional, aunque para ser sincero me concentré demasiado en llegarle a la calidad que la producción esperaba de mí, entonces no hubo nervios, si no, diría yo, como una compenetración mayor con la figura de ese gran señor al que tanto respeto... para mí fue un honor que me eligieran, me esmeré mucho en representarlo como se merecían tanto él como ese trozo de la historia, en general quedé muy satisfecho y honrado con el resultado”, manifestó Norval Calvo en entrevista con La Nación.