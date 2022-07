Emmy anuncia nominados y ‘El juego del calamar’ espera hacer historia

Los Ángeles. Las nominaciones a los premios Emmy se anunciarán el martes y la expectativa es que El juego del calamar se convierta en la primera serie dramática de lengua extranjera en competir por los “Óscar de la televisión”.

Se espera que el éxito distópico surcoreano de Netflix dispute los premios más codiciados de la televisión con producciones de la talla de Succession de HBO, mientras la pantalla chica vuelve a su ritmo habitual luego de meses de paralización debido a la pandemia de covid-19.

[ Pese a éxito de ‘El juego del calamar’, su creador afirma no haberse hecho millonario con la serie ]

Las nominaciones serán anunciadas en una ceremonia virtual transmitida en vivo a partir de las 9:30 a. m. (3:30 p. m. hora GMT). Esto abrirá paso al proceso de votación de la edición número 74 de los premios Emmy, a realizarse el 12 de setiembre.

¿Cayó la ‘barrera de los subtítulos’? Copiado!

Hace tres años el filme surcoreano Parásitos se llevó el Óscar a la mejor película, superando, en palabras de su director Bong Joon-ho, “la barrera de los subtítulos”.

¿Podría este año ocurrir lo mismo con los premios de la televisión? Copiado!

El juego del calamar, la violenta sátira en el cual gente marginalizada por la sociedad compite en adaptaciones letales de juegos infantiles para ganar dinero, se convirtió en la serie de Netflix más vista de todos los tiempos. “Es maravillosa”, dijo Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline.

“Me sorprendería si no queda entre las tres primeras con mayor número de nominaciones”. Otra contendiente filmada mayoritariamente en coreano es Pachinko, la aclamada serie de Apple TV+.

Desde 1973 se realiza una premiación internacional de los Emmy, pero hasta ahora ninguna producción en un idioma distinto al inglés se colocó en el prestigioso ranking de las producciones dramáticas.

Más drama y más comedia Copiado!

Hay más dramas y comedias compitiendo este año que en el 2021, cuando la pandemia atrasó la producción de muchos programas premiados. Después de saltarse un año, la saga la ganadora del 2020, Succession, sobre una poderosa y traicionera familia, está de regreso; así como la serie de Netflix Ozark y la producción derivada de Breaking Bad de AMC, Better Call Saul.

Las nominaciones a los premios Emmy se anunciarán el martes y la expectativa es que El juego del calamar se convierta en la primera serie dramática de lengua extranjera en competir por los 'Óscar de la televisión'.

En el sector de las comedias, volvieron el éxito de Amazon Prime, The Marvelous Mrs Maisel, que trata sobre una ama de casa de los años 1950 que se vuelve comediante, y Barry, de HBO. Las producciones deben competir con la gran vencedora del año pasado, Ted Lasso, que sigue a un entrenador de fútbol americano que se muda a Londres para dirigir un equipo de fútbol, y con la aclamada segunda temporada de Hacks, de Jean Smart.

¿Podrá ‘Yellowstone’ enlazar a los votantes? Copiado!

En tanto, aparece con una fuerza innegable la novela del lejano oeste Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, que en el estreno de su cuarta temporada atrajo a 11 millones de espectadores.

Pero hasta ahora sólo ha ganado una nominación al Emmy, y en una categoría técnica. Puede que los votantes perdieran entusiasmo debido al relativamente pequeño alcance de su cadena, Paramount, o por sus inclinaciones conservadoras, aunque el programa ha mejorado su audiencia en las regiones más liberales de Estados Unidos.

“Veremos si la popularidad juega un papel en la pelea de este año”, dijo Hammond. “En ese caso, Yellowstone tendrá su momento. Es vista en todos lados, pero falta ver si es vista por la Academia de la televisión”.

Hulu con esperanzas Copiado!

HBO y Netflix tienden a dominar las nominaciones a los Emmy, pero el 2022 puede ser el año de Hulu, la cadena de streaming de Disney que solo funciona en Estados Unidos y se especializa en contenido más adulto.

La creadora del exitoso drama El cuento de la criada, que triunfó en la ceremonia del 2017, creció en producción. Este año pelea con la miniserie Dopesick, en la cual Michael Keaton interpreta a un doctor en medio de la epidemia de opioides en Estados Unidos.

[ ‘El juego del calamar’ se convirtió en la serie ‘más grande’ de Netflix de todos los tiempos ]

En la misma categoría presenta a The Dropout, en la cual Amanda Seyfried encarna a la caída en desgracia estrella de la biotecnología Elizabeth Holmes; y Pam and Tommy, sobre lo que vivió la actriz Pamela Anderson en los años 1990 cuando se divulgó un video privado con contenido sexual.

La comedia Only Murders in the Building, protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short como un improbable trío que se embarca en el mundo de los podcasts de crimen, también se posiciona en el intento de Hulu de acumular más nominaciones.

Reñida pelea de las miniseries Copiado!

La categoría de miniseries ganó más peso dentro de los premios Emmy con contenido más competitivo año a año. The White Lotus, la mirada satírica de HBO al mundo de hipocresía y riqueza de un grupo de turistas que visita un lujoso hotel de Hawai, logró popularidad; mientras que Netflix disputa el renglón con la emotiva producción Maid, que habla sobre abuso doméstico.

Pero a pesar de la abundancia de competidores, la pelea en el ramo de las miniseries tradicionalmente abre cinco puestos, a diferencia de drama y comedia con ocho. “Necesitan cambiar las reglas”, opinó Hammond. “Es el sector más fuerte de los premios Emmy, y este año no es una excepción”.