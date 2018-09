Y hablando de las Álvarez, hay consenso entre quienes asistimos todos los domingos a Dancing with the Stars, en que la presentadora Shirley Álvarez es la más bella de todo el elenco en esta temporada. Y eso que tiene fuerte competencia, hay varias beldades participando en el gustado show pero, integralmente hablando, Shirley se lleva el galardón como la mujer más hermosa de DWTS, he dicho.