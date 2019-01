Los comensales de las mesas vecinas miraban de soslayo aquella escena, todas secándose las lágrimas una y otra vez mientras Maricruz les abría el corazón y se liberaba un poco de tanto dolor y temores contenidos, en un radiante mediodía de enero que Leiva creyó, muchas veces, jamás volvería a vivir. Radiantes salieron todas aquellas almas luchadoras, pues el testimonio de Maricruz aplica para todas las batallas que cada quien lleva por dentro, sea creyente o no. Los detalles de todo lo acontecido, insistimos, algún día saldrán a la luz como debe ser, cuando Maricruz esté recuperada físicamente y de sus secuelas emocionales ante semejante trance. Por lo pronto, ella sigue viviendo un día a la vez, agradecida a más no poder, eso sí, no solo con el Dios al que le agradece el milagroso proceso que ha vivido, sino con las miles (literalmente) de personas que, sin conocerla, le siguen escribiendo hermosos mensajes de solidaridad y agradecimiento por su mejoría. Lo que nosotros llamaríamos, ni más ni menos, un gigantesco salto de fe.