Como buen actor de un fino sentido del humor, Miguel se hizo el extranjero para que no le hablara mucho, entonces le dice: (En tono muy ebrio): ¿Qué música le gusta a usted? Miguel se quedó callado, solo lo volvió a ver como si no le entendiera lo que estaba diciendo. Borracho: Do you speak Spanish? Miguel: Vengo dall’Italia, non parlo inglese, parlo solo italiano.. (Soy de Italia no habló inglés, solo hablo italiano) y siguió hablando en italiano diciéndole que no entendía bien el español. Pero, resulta que el borracho sabía hablar en italiano. Diay, mantuvieron una conversación en los buses del Coyol de Alajuela, y el extraño hasta comenzó a cantar en italiano. Ve vos.