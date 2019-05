No ha terminado 'Tu Cara me Suena' y ya parecen estar sonando algunos nombres para 'Dancing with the Stars', caso del empunchado periodista Steven Barahona, a quien su compañero de 'De boca en boca', Víctor Carvajal, ya le empezó a echar porras para un eventual fichaje. Habrá que ver cómo baila, pero lo que sí es un hecho es que a Barahona le sobra encanto en pantalla y fuera de ella. Ya veremos. Foto IG