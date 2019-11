Nada presagiaba que, apenas cuatro meses después, se vendría todo el problemón con denuncia de violencia doméstica incluida, y otros daños colaterales importantes, como la separación temporal de Alonso Solís de ‘Conexión Fútbol’ (Repretel) mientras se aclara la situación", dijo Pablo Guzmán, jefe de Deportes de ese canal. Alonso también se alejará por ahora del gustado espacio VISI10N, mientras, según declaró al diario ‘La Teja’, se defiende de las acusaciones y resuelve su situación. “Hay gente que dispara mucho odio sin saber, me duele no por mí sino por mis hijas y mis padres. La gente que me conoce sabe como soy yo y lo vamos a demostrar en otras instancias (judiciales). La vida privada debe ser privada de la otra parte no fue así, a diferencia de ella yo no voy a hablar mal de ella”, dijo quien fuera uno de los futbolistas más queridos del país.