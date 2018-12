Este diciembre varias figuras conocidas sufrieron percances que, por gracia o por milagro, no quedaron más que en un tremendo susto, solo con pérdidas materiales. Fue el caso del vaquero, presentador y comentarista turrialbeño Michael Bleak, quien el propio 24 de diciembre sufrió un aparatoso choque triple por causa de un vehículo que invadió su carril. El rumor de que había sufrido un grave accidente se propagó rápidamente, pero él se apresuró a aclarar en redes: “en la ruta 27 un vehículo invadió el carril contrario impactando de frente a un vehículo que iba en frente mío y por motivo del choque el carro que invadió nuestro carril se vino dando vueltas y me impactó a mí.... pero repito todo bien, nada que lamentar, seguimos enfocados trabajando gracias a Dios y a mis papitos en el cielo que me cuidan!!!!!”. Horas después, lo vimos tranquilo y entusiasta, cumpliendo con su trabajo frente a las cámaras. Nos alegramos en demasía de que el asunto no haya pasado de un sustote. Foto: FB.