También habló de eso: de sus raíces costarricenses y de cómo ella siempre quiso mantener incólume el tema de su procedencia. “Cuando vivía en Costa Rica, recuerdo que una Miss Costa Rica se fue un tiempo no sé a donde; cuando regresó, llegó hablando como española, y yo decía que qué horror. Yo decía que si algún día tuviera una oportunidad (de vivir en el exterior) no olvidaría que debo ser quien soy y que lo que me hace diferente es una entrevista, que el público es amoroso conmigo pero que más que Maribel Guardia soy Maribel Fernández; y nunca lo he olvidado, es una de las cosas por las que he luchado siempre”, afirmó.