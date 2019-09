“El mal sueño fue más allá , porque aunque Villalobos debía sentirse traicionado, más bien se le notaba como si ya supiera el desarrollo de la escena. Su sonrisa, sus bromas, su comprensión y su compadrazgo con Matosas era impresionante; mientras que cualquier otro tico se hubiera sentido herido, ofendido y burlado. En mi sueño me atacaron muchas voces pero una muy clara me decía una y otra vez: “está planeado, está planeado”... Yo incrédulo hice intento de despertarme pero no lo logré..."