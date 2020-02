Natalia Carvajal, Miss C.R. 2018, estuvo entre las cientos –si no, miles– de almas que chirotearon todo el fin de semana pasado en el ya tradicional festival Envision, que se celebra por estas fechas en Uvita de Puntarenas. Aunque en ese evento lo último que importa es el 'glamour', todo el mundo va como quiere y ciertamente Natalia eligió un 'look' con el que se veía sencillamente espectacular, lo cual es mucho decir cuando se habla de quien es, a no dudarlo y más allá de los concursos de belleza, una de las mujeres más hermosas del país. En el cierre imperó la felicidad sobre un tremebundo barreal: ignoramos si Naty participó en el epílogo, si fue así, sería súper divertido que publicara la otra foto, totalmente desprolija de glamour y con el barro hasta la cabeza, parte de la diversión cósmica de ese particular encuentro internacional en nuestro paraíso puntarenense. FOTO IG