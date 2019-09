Pero lo de Coco no es drama ni montaje: tanta presión le bajó la presión; ahora tendrán que ver qué hacen para que vuelva a subir; es innegable lo que ella le aporta al programa —léase rating— por su condición de figura mediática y polémica. Si no pasan cosas como estas, al espacio número uno del entretenimiento semanal le puede dar el síndrome Matosas y eso si que sería jodido, porque no hay nada peor que un programa aburrido.