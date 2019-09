Una vez que trascendieron sus fotos con parte de la realeza de Hollywood, nos dimos a la tarea de indagar un poco con el propio Herrera cómo se vive un proceso de este tipo, cómo es trabajar día a día, de tú a tú, con verdaderas leyendas del cine contemporáneo. “Me llena mucho de orgullo que ya en la industria me conocen como Tico, así me llaman todos y sí, he visto Fargo no sé cuántas veces y me sentía muy extraño el día que iba a conocer a Billy –así le llaman todos a William H. Macy–, y efectivamente fue increíble tener al protagonista de Fargo y de tantas otras películas más enfrente, dándome los buenos días y ya a la hora de trabajar es increíble, se fija en todo, en qué lente está usando uno; es un líder en el set pero, además de amable y sencillo, tiene una forma muy particular de meterse en su mundo: siempre anda con un ukulele –instrumento de cuerdas– y se pone a tocar, es como una forma de meditación, pero ya en el set todos sabemos dónde está Billy porque escuchamos su música que proviene de cualquier parte del set”, contó Herrera.