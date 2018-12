Algunas secciones y concursos están bastante lullidas, sin embargo, los recurrentes concursos de baile, canto y deletreando siguen funcionando y gustando así como la Gollo Cumbia. Obtienen menos puntaje los sketches, los cómicos, La Misión Chinamo (pide una renovación a gritos). Se salvan los chinaokes, acertados y ocurrentes como ese de San José no tiene playa y la patada voladora contra el expresidente Luis Guillermo Solís, ácida, fuerte pero contundente. Esta vez no estuvo Ana Lucía Vega, pero tampoco hizo falta. Por ahí vemos al Pirulillo de Los Pirulos con sus payasadas, infaltables y buenas, sin dañar ni ofender a nada ni a nadie. Natalia Pereira y Marilín Gamboa hacen un trabajo ameno. En cuanto al polémico Víctor Carvajal, es bueno y logra conectar con diversos públicos, aunque a algunos no les guste. Urgen algunos retoques al set y a las escenografías, por ejemplo, podrían usar pantallas led con efectos como esa colocada al fondo del salón.