¿Qué habría pasado si el futbolista no hubiera estado en Europa? ¿Si hubiera venido cruzando el charco en un vuelo trasatlántico? Es decir, si no hubiera tenido la oportunidad de enterarse del problema en el que lo estaban involucrando, y el teléfono chocho se hubiera prolongado por horas de horas? De verdad, gente, la alicaída calidad del periodismo (queja global), no debería tirar por la borda hasta las consideraciones mínimas a la hora de publicar/manchar el nombre de equis persona, hasta que no se tenga certeza total. Ahora abundan los memes porque la cosa la atajaron a tiempo el propio Yeltsin y su familia pero, ojo: esa ligereza le puede costar cara en el futuro no solo al encartado, sino a los medios que irresponsablemente replican una barbaridad como la ya mencionada, sin cersiorarse siquiera de que el aludido está al otro lado del Atlántico. De terror este grado de ligereza y chambonada.