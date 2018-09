“Por alguna razón me pregunté: ¿Cómo uno hace eso? ¿Cómo uno acepta un último desafío, uno que probablemente sea imposible, pero aún así lo acepta ? Bueno, entonces pensé que no me gustaba como sonaba Let’s do it, así que lo cambié al final por Just do it”, enfatizó el padre de la campaña que salió a la luz hace 30 años.