Doña María Luisa y Misael: esta señora de 79 años es la mayor fan del vaquero de Repretel

Una señora mayor, con su buen sombrero de vaquera, cubierta con buen bloqueador para sol y, principalmente, con una sonrisa de oreja a oreja, destacaba en medio del público que se reunió este lunes 26 de diciembre para ver el paso de caballos y jinetes en el tradicional Tope de San José.

Doña María Luisa Córdoba, de 79 años, era una de las personas más animadas en el evento equino. Ella estaba baile y baile gracias a la música en vivo que había en la cercana tarima de Repretel. Para ella ubicarse en las inmediaciones de la base de transmisión de la televisora fue un acierto, pues en el elenco que Canal 6 presentó para la transmisión del tope estaba el popular personaje Misael (interpretado por Roque Ramírez) y doña María Luisa es una gran fan suya.

Doña María Luisa llegó al Tope Nacional con la ilusión de volverse a topar a Misael (Roque Ramírez), para repetir esta fotografía que se tomó hace varios años, también en un tope. (Jose Cordero)

Tan fanática es que en su bolso, con cariño y la ilusión de volverlo a ver, llevaba una fotografía que hace unos años, también en un tope, se tomó con el personaje de Roque. Para suerte suya, Misael la vio y aprovechó para darle un gran abrazo.

“Llegué desde las 9 a.m. Vengo sola pero aquí me encontré a unas señoras muy lindas y muy amables que me hicieron un campito donde estaban ellas y hasta un banquito me dieron para sentarme”, contó doña María mientras seguía bailando.

Esta vecina de Aserrí llegó sola al tope. A ella no le da miedo andar en San José y mucho menos en un evento como el tope porque asegura que se siente segura con la compañía de las dos señoras que la acogieron para que ella disfrutara de la fiesta.

“Me encantan los topes y los caballos. Cuando era pequeña yo montaba, entonces soy una apasionada de los caballos. Me gusta mucho venir a verlos pasar, se ven guapísimos los caballistas”, dijo.

El personaje de Misael, interpretado por Roque Ramírez, es uno de los más buscados durante el Tope Nacional. (Alonso Tenorio)

La señora contó que sus hijos se preocupan por ella, que le recomiendan que se cuide, pero que ella es muy independiente y por eso agarra su bolsito y sale sin problemas.

“Aquí ando con mi sombrero, toda sexy”, dijo muy orgullosa al mostrarnos su look vaquero para la ocasión.

En medio de la algarabía que se vivía con el paso de los caballistas y los equinos, doña María estaba más que contenta porque también se topó con el presentador televisivo Ítalo Marenco, con quien hasta bailó.

Doña María es apasionada por los topes y los caballos, por eso nada la atrasó para asistir aunque fuera sola a la edición 2022 de esta tradicional celebración. (Jose Cordero)

Doña María nos contó que se iba a quedar viendo los caballos hasta por ahí de las 3 p. m. y que hasta que llegara a su casa a descansar se iba a tomar un cafecito.