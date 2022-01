Diego Verdaguer, el argentino que le entregó su corazón a Amanda y a México

Diego Verdaguer nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951, pero gran parte de su corazón estuvo siempre en México. Como muchos artistas, comenzó desde muy joven, pues en 1966, con tan solo quince años, inició el dueto Reno y Rino junto a Larry Moreno. Aunque grabaron algunas canciones, un año después comenzó su camino solista.

En 1970 viajó a México representando a su país en el II Festival de la Canción Latina y poco a poco se fue abriendo camino. Cuando lanzó el sencillo “yo te amo”, en 1973, fue cuando por decirlo así, su carrera explotó en la radio y comenzó su ascenso.

[ Falleció Diego Verdaguer, icono musical latino, a los 70 años ]

Para 1975 ya era ganador del galardón “Mejor show juvenil”, y actuaba junto a otras estrellas como Camilo Sesto y Roberto Carlos. Con su tema “Volveré” comenzó a apoderarse de otros territorios, como México, donde vendió más de cinco millones de copias. Ya en 1976, estaba viendo la luz uno de sus temas más emblemáticos, “Volveré”.

Por esos años en los que el joven Diego Verdaguer tenía su carrera en ascenso, también conoció a quien sería su compañera de vida, Amanda Miguel. Él siempre contó que la vio caminando por las calles de Buenos Aires y que allí ocurrió el flechazo.

Tras buscarla y dar con ella, ambos empezaron un camino juntos, que no sólo fue en el ámbito personal, sino en el artístico, pues Diego la invitó a cantar con él en sus coros. La pareja tiene una hija, Ana Victoria, nacida en 1983, quien también se ha encaminado por el canto, e incluso, han hecho canciones juntos, como su reciente versión de “Happy Xmas (War is over)”.

En 1981 Diego lanzó su álbum “Estoy vivo” y posteriormente, en 1982 “Como Loco”, y como su éxito ya era muchísimo, decidió empezar junto a Amanda su propia disquera, “Diam Music”, y en esa fecha también adquirió todos los derechos de sus masters.

En noviembre del 2019 el cantante Diego Verdaguer celebró sus 50 años de carrera con nuevo disco titulado 'Corazón bambino' compuesto por 10 canciones de autores italianos. Foto: (El Universal/México/GDA)

Por aquellos años los dos ya habían encontrado en México un hogar, y de hecho, se nacionalizaron como mexicanos en el 2000. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó México por segunda ocasión, Diego fue el encargado de coescribir y producir “El rostro del amor”.

Con la disquera que construyeron juntos, también se produjeron los exitosos discos de Amanda Miguel, entre ellos “El sonido” Vol. 1 y 2, entre otros. Como eran una bomba juntos, la pareja hizo innumerables giras a lo largo del tiempo. A partir del 2000, Diego siguió explorando en la música con discos como “Mexicano hasta las pampas”, del género ranchero.

Ese disco tuvo dos nominaciones al Grammy Latino en el género. Para el 2003 lanzó con Amanda el álbum en vivo “Siempre fuimos dos”. También es autor de Mexicanísimos Vol. I y II, así como el disco “Pídeme”.

La pareja tampoco ha estado lejos de la polémica, como cuando Amanda se molestó porque Diego publicó una fotografía con Galilea Montijo vestida de novia junto a él en el 2020, quien era parte de un video musical del cantante, y Amanda reaccionó ante la publicación de su esposo, aunque el video era del 2013.

En el 2019, de la mano de editorial Bordes, Diego lanzó su libro “Camino al escenario”, donde cuenta las experiencias vividas a lo largo de su carrera y vida personal, desde que era un niño. En abril del 2021, lanzó “No voy en tren”, su versión del tema de Charly García. Un año antes había lanzado una nueva versión de “Happy Xmas (War is over)”, junto a Amanda y Ana Victoria.

[ Diego Verdaguer celebra 50 años en la música con un nuevo y noble objetivo ]

Por el tema de la pandemia la pareja había estado separada durante más de seis meses y cuando se reencontraron subieron unos videos a redes sociales que rápidamente se viralizaron. Poco antes de ese reencuentro, dijo en entrevista con El Universal, de México: “La voy a abrazar, besar, para empezar… y seguramente vamos a hacer el amor, para monje no vine a este mundo”.

La pareja tampoco estuvo lejos de la polémica por aquello de las infidelidades, en otra entrevista Amanda contó que alguna vez le aventó una cacerola de barro cuando llegó oliendo a perfume, sin embargo, también aseguró en varias ocasiones que Diego ya se había aplacado.

Cuando les tocó estar separados por la pandemia, Amanda comentó a El Universal lo que significó ese tiempo lejos de Diego. “Ese tiempo separados nos ha servido para valorarnos, hemos hecho todo lo necesario para volver a estar en paz, en armonía, para comprendernos y seguir adelante”, y comentó uno de sus secretos.

“Tampoco puedes estar cambiando de marido pensando que con el que sigue te va a ir mejor, el crecimiento tiene que existir de una manera o de otra, y la perfección no existe. Entonces digo, lo más cercano a la perfección ¡Es mi marido!”.

La pareja también se mantuvo en el ojo del público estos meses no sólo por sus videos en Tiktok, sino también por sus posturas sobre el virus, como externó Diego en una entrevista.

“Hay una confusión genérica que viene de arriba, del liderazgo, si tú tienes un líder que primero te dice: “no uses tapabocas” y después te dice “Bueno sí, usa”, y después de dice “abrácense” y luego “no, no abracen”, lo que pasa es que él también está recibiendo información que lo confunde”, y dijo que en su opinión el virus estaba gestado.

“Para mí el virus está gestado, se les escapó de las manos, está manipulado, entonces obviamente hay mucha verdad que no se dice, porque hay circunstancias que pueden afectar a ciertos sectores, pero ante la confusión hay que extremar medidas”, agregó

[ ¡Amanda Miguel y Diego Verdaguer ya son abuelos! Ana Victoria se convierte en mamá ]

El pasado 9 de noviembre del 2021, Diego se convirtió en abuelo, pues su hija Ana Victoria dio a luz a su primogénito, Lucca. Ana Victoria es la hija menor de Diego, pues en 1971 nació Gimena, su primogénita.

Con su fallecimiento deja inconclusa una gira junto a Amanda, “Toda una vida Tour 2022″, con la que tendrían conciertos el próximo 3 de febrero en Salt Lake City, Estados Unidos, el 4 en Denver y una serie de shows que se extendían hasta el 1 de mayo en el país vecino.

Este jueves 27 de enero, Diego Verdaguer falleció en Los Ángeles California debido a consecuencias del Covid-19, virus que le había afectado desde diciembre pasado. Su deceso ocurrió en Los Ángeles, California, donde sus restos serán cremados. La familia ha externado mensajes de amor y luz en redes sociales, despidiendo al artista, pero también esposo, padre y abuelo.