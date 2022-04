De Tía Florita a Natalia Monge y Jorge Vindas: así viven figuras ticas la Semana Santa

La Semana Santa es mayoritariamente aprovechada como un tiempo para reflexionar, agradecer, compartir con la familia, preparar y/o degustar platillos tradicionales y también para descansar y pasear. Las playas costarricenses se abarrotan en estos días y los canales televisivos tienen gran sintonía de quienes no se pierden las películas de la época. Pero, ¿qué hacen figuras como tía Florita, Jorge Vindas, Natalia Monge, Tipi Royes y María Fernanda León en este tiempo? Estas personalidades del medio tico, de distintas generaciones, nos lo contaron.

La edad o generación no tiene mucho que ver cuando se trata de seguir tradiciones y dar gracias. Doña Flora Sobrado de Echandi, la conocida Tía Florita, de 95 años, dedica estos días para permanecer en su casa, de igual manera, la presentadora de Multimedios María Fernanda León, de 30, tiene costumbres similares para permanecer en comunión con Jesús.

El presentador de Repretel Jorge Vindas, de 33 años; el cantante Tipí Royes, de 68, y la conductora y figura de Teletica Natalia Monge de 37, tienen costumbres un tanto distintas entre sí, pero en su Semana Santa no falta su cercanía con Dios. Ellos detallaron sus prácticas en los días Santos.

Doña Flora Sobrado de Echandi, la conocida Tía Florita, aprovecha la Semana Santa para reflexionar en su hogar. Foto: Tía Florita para LN

Conexión espiritual

La reconocida y destacada chef tía Florita, lejos de lo que podría pensarse, prefiere no cocinar en estos días, lo único que prepara son empanaditas de chiverre e invierte su tiempo en reflexionar y agradecer.

“Yo descanso en Semana Santa, trato de no cocinar, pero sí me gusta hacer empanaditas de chiverre para picar durante la semana; también me gusta ver las películas que pasan en estos días como Los diez mandamientos y Jesús de Nazareth. Para mí es una tradición bonita para pasar tranquila en casa. También veo la misa por televisión”, comentó.

Si bien este año, en el que aún convivimos con la covid-19 (pero con medidas más flexibles y con una importante parte de la población vacunada con hasta tres dosis), regresaron las procesiones, doña Flora permanece en su casa.

“Por ahora, sobre todo por el tema del covid-19, trato de no salir, de todas formas durante Semana Santa prefiero mantenerme en casa, reflexionar, orar y buscar una conexión espiritual. Esta es una época muy importante de reflexión y gratitud”, destacó.

María Fernanda León vive de una manera muy tradicional la Semana Santa, tiempo en el que reflexiona y agradece. (Alonso Tenorio)

Tiempo de fe

Por su parte, la presentadora de Multimedios, canal 8, y cantante, María Fernanda León, dedica estos días a compartir con su familia y a agradecer. Además, juntos mantienen una costumbre que se mantiene por generaciones.

“Es un tiempo de reflexión, pero sobre todo de unión familiar en agradecimiento a cada bendición, siempre respetamos la tradición de no comer carne. Estos son días de descanso, agradecimiento y de fe, pero sobre todo de reflexión.

“Siempre llega la sensación de que Jesús murió en la cruz y su resurrección siempre implica dolor pero esperanza de que hay un Dios que a pesar de la adversidad nos demuestra su compasión”, detalló la artista, de 30 años.

Tipi Royes, vocalista de Marfil, disfruta de las películas tradicionales de Semana Santa. (Cortesía)

Las películas no faltan

En el caso del conocido cantante, Tipi Royes, él también se recluye en su casa. Sale solamente para asistir a misa. En su hogar mantiene la costumbre de ver las cintas propias de la época.

“Acostumbro pasar la semana en la casa, cuesta mucho que salga. Tampoco preparamos platos tradicionales, lo que se mantiene es que siempre veo las películas aunque sean repetidas porque me encantan.

“No me pierdo La Biblia, Los diez mandamientos, Quo Vadis, ni Ben-Hur. En este tiempo siempre estoy al lado de mi esposa y reflexionamos”, contó el intérprete, de 68 años.

Jorge Vindas vive una relación constante con Dios, no obstante, en Semana Santa, el sentimiento se intensifica. Foto: Deportes Repretel para LN

“Mi relación con Dios es constante”

El presentador deportivo de Repretel, canal 6, Jorge Vindas, no sale a pasear en estos días porque lo usual es que deba trabajar. La semana se torna muy normal, sin embargo, aprovecha cada día para agradecer y comer todas las empanadas de chiverre que se pongan en su camino, él no acostumbra a cocinar nada alusivo a este periodo.

“Vivo cada día el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para que hoy yo pueda vivir pero, evidentemente, en Semana Santa se vuelve más evidente. Estos días solo me hacen ser más agradecido y amar más a Dios porque sé que por lo que pasó hace muchísimo años es que hoy soy libre.

“Para mí es casi una semana normal. Es decir, cómo mi relación con Dios es constante, entonces no hay mucha diferencia. Así como lo adoro hoy, lo hago en Semana Santa”, dijo el creador de contenido, de 33 años.

Natalia Monge realiza un paseo durante Semana Santa para compartir con su familia. Foto: Adriana Ovares

Esparcimiento y gratitud

La multifacética Natalia Monge, presentadora de De boca en boca, de Teletica, acostumbra salir a pasear en la Semana Santa, periodo que es prácticamente el que tiene libre de principio a fin durante todo el año.

“Hago un paseíto de pocos días, tres días o cuatro a lo sumo. (...) Trato de sacarle el jugo (a este tiempo) junto a mi familia yendo a pasear a algún lado.

“Semana Santa aunque es sinónimo de vacaciones para muchos, para mí es un periodo de pausa mental y emocional para reflexionar desde mi casa o desde donde ande paseando. Me parece que se da una pausa tácita para que uno recapitule cosas, reflexione de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer. Independientemente de la religión que se profese es tiempo de reflexión”, dijo.

Monge, de 37 años, no acostumbra a preparar platillos tradicionales, pero sí los degusta. Disfruta de empanadas de chiverre, de mieles, de escabeches de sardina y sopa de bacalao.

“Para mí estos días significan un descanso valiosísimo para compartir en familia. Creo que cuando uno tiene ese tiempo valioso sin interrupciones de nada, por importante que sea el trabajo y por bendecido que sea uno al tenerlo, esta es una pausa de no clientes, no shows, no trabajo, no nada: eso me permite concentrarme en la familia que para mí es el regalo más grande que viene de Dios y lo que más le agradezco a Él”.