Coronación de Carlos III: Príncipe Harry quedó fuera del saludo de la familia real en Buckingham

Uno de los momentos más esperados tras la coronación de Carlos III como nuevo monarca del Reino Unido, era el saludo de la familia real desde el balcón del Palacio de Buckingham.

La gran interrogante era si el hijo menor del rey, el príncipe Harry, quien había renunciado a sus funciones reales como miembro de la corona iba a aparecer allí. Tal y como se esperaba, el duque de Sussex no salió a saludar al público junto a su familia.

Quienes sí estuvieron en ese balcón junto al rey Carlos III y la reina consorte, Camila, fueron el príncipe William, su esposa Kate Middleton y sus tres hijos: Geroge, Charlotte y Luis.

Carlos III y Camila saludaron al público tras ser coronados reyes del Reino Unido. (MARCO BERTORELLO/AFP)

También, en el balcón aparecieron los hermanos del monarca: la princesa Ana; así como el duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo, junto a su esposa Sophie. De igual manera hubo varios nietos de Camila saludando desde el balcón.

De acuerdo con expertos internacionales, el hecho de que Harry no apareciera en el balcón no era de extrañar, pues él ya no es un miembro activo de la monarquía británica, como sí lo son las demás personas que salieron a saludar al público desde el Palacio de Buckingham.

LEA MÁS: Carlos III ya luce su corona: Así fue el ascenso al trono del monarca británico

Precisamente por ello, Harry no fue sentado en la primera fila dentro de la Abadía de Westminster, durante la ceremonia religiosa de coronación y, por el contrario, fue relegado a la tercera fila. De hecho, fue notorio como las cámaras de televisión lo ignoraron casi por completo y nunca lo enfocaron.

El hijo menor de la princesa Diana y Carlos III estuvo sentado entre el esposo de la princesa Eugenia, Jack Brooksbank, y la princesa Alexandra, prima de la reina Isabel II. En esa misma fila estaban el príncipe Andrés y sus hijas Eugenia y Beatriz.

En la primera fila estuvieron su hermano William y su cuñada, Kate Middleton. Además, allí se colocaron el príncipe Eduardo con su familia; así como la princesa Ana y su esposo, Tim Laurence.

“Hubo discusiones sobre los asientos que podrían organizarse en línea de sucesión. Harry es el quinto y eso lo hubiera puesto al frente, con William y Kate. En cambio, la decisión fue trabajar solo con la realeza al frente. Harry estará muy lejos de su padre”, dijo una fuente al medio británico The Sun antes del evento.

Harry estuvo presente en la coronación de su padre Carlos III, en la Abadía de Westminster. (GARETH CATTERMOLE/AFP)

El hijo menor del rey mantiene una tensa relación con su padre y su hermano, William, que con el tiempo se ha intensificado. No obstante, una de las primeras decisiones del monarca británico fue nombrar príncipe a Archie y princesa a Lilibet, los hijos de Harry con su esposa, Meghan Markle.

De acuerdo con medios internacionales, Harry abandonará este mismo 6 de mayo el Reino Unido con rumbo a California para celebrar el cumpleaños de Archie, quien justamente celebra sus cuatro años el mismo día de la coronación de su abuelo.