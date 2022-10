Connecturday 2022: una guía para vivir la gran fiesta del gaming

Aunque la cultura de los videojuegos está integrada naturalmente en las convenciones geek que ya se celebran en Costa Rica, desde hace rato ha existido la necesidad de tener un encuentro que se concentre plenamente en el júbilo que provoca sentarse frente a una consola para navegar mundos imposibles.

El Connecturday tiene el propósito de satisfacer ese deseo: se trata de una convención de fiebres del gaming y la tecnología que se realizará este sábado 15 y domingo 16 de octubre.

Fortnite tendrá torneos competitivos en solitario. Los ganadores podrían llevarse hasta $500. Foto: AFP. (CHRIS DELMAS/AFP)

Tras diez ediciones previas, el Connecturday tendrá su versión más ambiciosa: ocurrirá por dos días enteros y contemplará todas las salas del Centro Nacional de Convenciones, en Heredia.

Al respecto, hacemos una breve guía de preguntas y respuestas de cómo se puede sacar el máximo jugo a este esperado evento.

Se espera una nutrida asistencia para el Connecturday, al igual que ocurrió con el Cómic-Con, evento también organizado por The Tech Road. Fotografía José Cordero

¿Qué encontraré en el Connecturday?

Esta es una convención sobre videojuegos y tecnología, la cual se desplegará por todo el Centro de Convenciones y contará con distintas estaciones para realizar torneos presenciales, a los cuales el interesado se inscribe el mismo día.

En medio de esos recorridos, habrá un puesto con los invitados internacionales del evento, entre los que destacan la actriz alemana Lucie Pohl (Overwatch) y el actor canadiense David Sobolov (League of Legends). Puede llevar su propia mercadería para ser firmada, así como tomarse fotografías con estas estrellas invitadas.

Además, habrá dos tarimas de presentaciones donde habrá música y charlas sobre tecnología. El cronograma completo de actividades está en el sitio oficial connecturday.com, donde también puede descargar un app para realizar “misiones” dentro del evento y así concursar por premios.

Aunado a esta agenda, habrá un despliegue de stands de comercio donde encontrará mercadería relacionada a videojuegos y cultura geek.

Habrá torneos de toda clase de juegos durante las dos jornadas del Connecturday (foto con fines ilustrativos). (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

¿A qué hora se abren puertas?

9:30 a. m. para quienes adquirieron su entrada VIP, mientras que para el público general, los accesos están pactados a partir de las 10 a. m.

¿Cómo inscribirse en los torneos?

Ambos días a las 10 a. m. se realizará la inscripción para los distintos torneos. Cada visitante puede matricularse en un máximo de dos competiciones y justo al momento de registrarse se le dirá a qué hora deberá competir.

'Overwatch' es un juego colaborativo en línea que tiene a Mercy como protagonista. La actriz alemana Lucie Pohl, quien da su voz a la heroína, estará en la convención. Foto: Connecturday 2022.

¿Puede ser parte de juegos no competitivos?

Sí. Habrá un área de arcade, un salón de juegos de mesas y otra sección de consolas libres para quienes no quieran inscribirse en los eventos oficiales. Las opciones serán muchas: Fortnite, League of Legends, Overwatch 2, FIFA, Mario Kart y Call of Duty, así como áreas de juegos libres y hasta de mesa.

¿Habrá cosplay?

Flofilu es una cosplayer costarricense que estará a cargo de las alfombras rojas de quienes desean llegar vestidos de sus personajes favoritos. En esta foto ella recrea a DVA, heroína del videojuego 'Overwatch'. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Sí. Parte de la idea de la convención es que los visitantes lleguen con sus atuendos alusivos y puedan disfrutar de una alfombra roja, donde la cosplayer y creadora de contenido Flofilu realizará entrevistas y presentaciones.

Esta pasarela será transmitida por las redes sociales del encuentro y también se realizarán fotos profesionales a quienes lleguen con los trajes de sus personajes favoritos.

“Va a ser de los eventos más grandes que han habido”, asegura Flofilu. “Connecturday le va a dar mucha más interacción a la gente porque hay muchísimas áreas para jugar, más allá de torneos, y para compartir con otras personas. Va a haber rifas, tiendas... Es un gran evento del cual se recordará por mucho tiempo”, agrega.

Además, entre los invitados internacionales se encuentra Glory Lamothe, cosplayer argentina que ha sido condecorada con el galardón 2020 ‘ESport Cosplay of the Year’.

David Sobolov, invitado del evento, le da voz a Drax en la serie animada de Marvel 'Guardianes de la Galaxia'. Foto: Captura de pantalla

¿Debe imprimir mi entrada?

No. No es necesario llevar el tiquete en físico; basta con mostrar el código QR al acceder a las puertas principales del Centro de Convenciones.

¿Qué puede llevar?

Puede llevar su propio control de PlayStation o bien sus joy-cons de Nintendo Switch. También, cargar con su propio bulto y con botella vacía. El recipiente lo puede llenar de agua dentro de las instalaciones del Centro de Convenciones.

No está permitido empacar comida en el bulto; lo único que se admite en el ingreso son barras energéticas.

'Mario Kart' es un juego infaltable para este tipo de eventos. Foto: Nintendo

¿Y para comer?

En el Connecturday habrá una zona especial de foodtrucks, como Burger Brothers, Papas Papata, Mr. Shawarma, BAO, Retro Wings, Moon Maid Café, Berlín-Berlín, Pipos Dog, Master Ché y Churros The Best.

Si desea salir del Centro de Convenciones para buscar alimentación en otro lugar, lo puede realizar sin problemas. Solo debe presentar el código QR al reingresar.

¿Puede parquear en el Centro de Convenciones?

Sí. El estacionamiento cuesta ₡4.000 y se puede reservar en el sitio oficial del Centro de Convenciones. No habrá servicio de bus que ingrese al recinto.

¿Aún puede comprar entradas?

Sí, aún quedan entradas para ser parte de esta fiesta gaming. Los tiquetes tienen un costo de ₡12.000 por día. Existe un paquete para cuatro personas donde cada visitante paga ₡9.000.

Las entradas están disponibles en la plataforma www.eticket.cr. Como dato adicional, niños menores de 6 años y adultos mayores de 65 años entran gratis.