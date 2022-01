Relanzó su carrera en 1993 con el hit I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), que le valió un premio Grammy. En total, vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de una carrera de 60 años. Nacido en Texas, Marvin Lee Aday –su verdadero nombre– ganó también fama en el cine por sus papeles en obras de culto como el musical The Rocky Horror Picture Show (1975) o Fight Club (1999), de David Fincher.