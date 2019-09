“Andaban buscando actores, me pusieron a audicionar pero además el director se sorprendió de que yo tuviera un agente en Francia, quien les hizo llegar mi catálogo. El guion es maravilloso, es de época y me eligieron a mí a pesar de no ser mexicano. Fue un papel de altísima exigencia artística y física, los colombianos que participaron en la producción estaban impresionados por la forma en que se cuidaron todos los detalles de arte, hay caballos, carretas, campamentos, armas, trajes, explosivos... todo está muy cuidado para retratar el ambiente de la época”, explica el actor, quien tuvo retos adicionales a los ya inherentes al papel, pues la mayoría de instrucciones que recibía a la hora de ‘levantar’ el personaje eran en inglés y francés. “Con el inglés no había mayor problema... en cuanto al francés, la ventaja es que soy perceptivo para captar las emociones y catalizarlas en el personaje, entonces no hubo mayor problema con el tema de la comunicacion”, acotó.