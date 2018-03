“Va a ser una nueva experiencia estar en este programa. Me hace sentir cómodo hablar de cosas que me gustan y del estilo de vida que, para mí, es el surfing. Combinaré esto con mi otra pasión que es el teatro. Estoy muy contento y agradecido con todo el equipo por darme la oportunidad de sentarme a conversar sobre lo que me gusta”, contó Rodríguez, quien anteriormente colaboró en otros espacios radiales.